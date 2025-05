Moldova il centrodestra si schiera in difesa dei diritti per salvare il futuro europeo del Paese

In Moldova, il centrodestra fa fronte comune per difendere i diritti civili e sostenere il futuro europeo del paese. Dal 10 al 15 giugno, il centro GenderDoc-M organizzerĂ eventi Pride a Chi?in?u, un'importante occasione che celebra la diversitĂ e rivendica diritti fondamentali, nonostante il contesto di resistenza ancora presente nella societĂ . Questa iniziativa rappresenta un passo cruciale verso una maggiore inclusione e progresso.

Dal 10 al 15 giugno, gli attivisti del centro GenderDoc-M organizzeranno una serie di eventi Pride a Chi?in?u, un appuntamento annuale che rappresenta non solo una celebrazione della diversitĂ , ma anche una forte rivendicazione di diritti civili in un contesto ancora segnato da forti resistenze e discriminazioni... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Moldova, il centrodestra si schiera in difesa dei diritti per salvare il futuro europeo del Paese

