Modric campione gentiluomo nel giorno dell’addio al Real | perché ha ceduto il rigore a Mbappé

Nel suo commovente addio al Bernabeu, Luka Modric ha dimostrato ancora una volta il suo spirito da campione gentiluomo. In un gesto di grande sportività, ha deciso di cedere il rigore a Kylian Mbappé, permettendo al francese di conquistare la Scarpa d'Oro. Questa scelta ha sottolineato non solo la sua carriera straordinaria, ma anche il valore dell'umiltà e del rispetto nel mondo del calcio.

Il croato ha disputato l'ultima partita al Bernabeu da calciatore del Real Madrid. Nonostante tifosi e compagni si aspettassero che fosse lui a battere il penalty, non ha esitato a fare un passo indietro per consentire al francese di segnare e vincere la Scarpa d'Oro... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Modric campione gentiluomo nel giorno dell’addio al Real: perché ha ceduto il rigore a Mbappé

