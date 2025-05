Moda e cibo | il nuovo status symbol sulle passerelle

Nel mondo della moda contemporanea, il cibo emerge come un nuovo status symbol, influenzando non solo le tendenze culinarie, ma anche quelle stilistiche. Dalle passerelle alle campagne sui social media, i designer interpretano il cibo come una forma d'arte e di espressione, integrando elementi gastronomici nelle loro collezioni. Scopri come questa fusione sta ridefinendo l'estetica della moda e il nostro rapporto con l'alimentazione.

Nell’era dei social media e dell’estetica curata, il cibo ha assunto un ruolo centrale non solo nelle nostre cucine, ma anche nei nostri guardaroba. Le collezioni estive ma anche quelle del prossimo autunno-inverno vedono il cibo trasformarsi in un vero e proprio status symbol, con designer che lo utilizzano come fonte di ispirazione per creare capi e accessori che celebrano la cultura gastronomica. Dalle stampe di banane di Jacquemus al fiasco di vino di Moschino, fino agli abiti decorati con esplosioni di frutta di Marco Rambaldi, il cibo diventa protagonista sulle passerelle, riflettendo un desiderio collettivo di connessione, nostalgia e gioia... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Moda e cibo: il nuovo status symbol sulle passerelle

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il cibo è la nuova tendenza forte della moda. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Moda e cibo: il nuovo status symbol sulle passerelle - Moda e cibo 2025: dalle stampe fruttate agli accessori gourmand, ecco la nuova tendenza primavera-estate (e oltre). 🔗amica.it scrive

Il gusto della moda: il cibo è la nuova frontiera del lusso - Il pasto è stato immortalato dal ristorante ... a pensare alla “dieta” come unico rapporto possibile tra la moda e il cibo. Vedere una modella che prende il pollo arrosto dove molte famiglie ... 🔗amica.it scrive

Nella moda è arrivato un nuovo ricambio generazionale? - C’è stato un tempo – che oggi pare preistoria – in cui girava sui social un piccolo schema e ogni giorno sulle testate digitali specializzate usciva un articolo che suonava più o meno così: nuovo giro ... 🔗Si legge su rivistastudio.com

Nuovo animale preferito. #makerfairerome #scienza #tecnologia #moda