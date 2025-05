‘Mobilità sicura’ | la campagna di azione ad ampio raggio sulle strade

La campagna "Mobilità Sicura", avviata il 20 marzo e destinata a durare un anno, mira a garantire strade più sicure in tutto il territorio nazionale. La nostra Provincia ha aderito con entusiasmo all'iniziativa, unendo risorse e sforzi per promuovere azioni concrete a tutela della sicurezza stradale. Scopriamo insieme gli obiettivi e le attività previste da questa importante operazione.

Per un anno, dal 20 marzo scorso e fino allo stesso giorno dell'anno prossimo è in corso l'operazione ' Mobilità sicura', un'iniziativa che persegue l'obiettivo di rendere sicure le strade su tutto il territorio nazionale. Vi ha aderito anche la nostra Provincia che ha messo assieme una bella convergenza di istituzioni, enti, università, aziende e dieci grossi Comuni. Tra questi partner c'è per DNA connaturato l' ACI, che storicamente persegue tali finalità, con il plusvalore territoriale che da anni sviluppa in alcune direzioni segnanti: una è l' organizzazione di corsi per studenti, principalmente delle scuole superiori, in area patente e l'altra è la comunicazione con una martellante azione dal proprio sito e con interventi quasi settimanali sui mass media...