Mobilità docenti 2025 | trasferimenti pubblicati ma possibili rettifiche in arrivo

L'anno scolastico 2025/26 si avvicina e la pubblicazione degli esiti della mobilità docenti ha portato chiarezza, ma non tutte le incertezze sono svanite. Alcuni trasferimenti potrebbero subire modifiche, lasciando gli insegnanti in attesa di ulteriori comunicazioni dagli Uffici Scolastici. Scopriamo insieme le possibili evoluzioni e cosa gli educatori devono tenere in considerazione per il loro futuro professionale.

Gli esiti della mobilità per l'anno scolastico 202526 sono stati pubblicati, ma per molti insegnanti non è ancora tempo di rilassarsi. Alcuni trasferimenti potrebbero essere oggetto di modifiche o rettifiche da parte degli Uffici Scolastici. Vediamo cosa può ancora accadere e cosa devono aspettarsi i docenti coinvolti.

