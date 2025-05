Mo Ca | Mostra Heart of the Race

In vista della "Corsa più bella del mondo", il Mo.Ca ospita una mostra fotografica che celebra i protagonisti della preparazione delle affascinanti auto vintage in gara. A partire da maggio 2024, Elizabeth Kahane presenta un progetto unico, immortalando il processo e la passione che animano questo evento storico atteso a giugno. Un tributo visivo all'arte e alla dedizione dei preparatori di queste meraviglie automobilistiche.

