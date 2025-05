Misterbianco al via i lavori per il nuovo asilo nido a Lineri | posata la prima pietra

Oggi, a Misterbianco, è stata posata la prima pietra del nuovo asilo nido comunale a Lineri, situato in via De Roberto presso l'Istituto "Don Milani". Questo investimento rappresenta un importante passo verso il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia nella città, assicurando un ambiente sicuro e stimolante per i più piccoli. Il progetto segna un momento significativo per la comunità locale e il suo futuro.

Questa mattina è stata posata la prima pietra del nuovo asilo nido comunale di Lineri, in via De Roberto, nell’area dell’Istituto “Don Milani”. Uomini e mezzi a lavoro per un’opera strategica, nuovo presidio per l’offerta educativa e i servizi per l’infanzia nella città di Misterbianco. Alla... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Misterbianco, al via i lavori per il nuovo asilo nido a Lineri: posata la prima pietra

