In "Mission: Impossible – The Final Reckoning", la saga di Ethan Hunt giunge a una conclusione che trascende l'azione, invitando a una riflessione profonda sul linguaggio cinematografico. Dopo 29 anni, l'ultimo capitolo si rivela un viaggio non solo avventuroso, ma anche spirituale, rivelando la coerenza e la struttura che hanno caratterizzato tutta la serie, mentre Tom Cruise porta i fan verso un’epica resa dei conti finale.

Dalla prospettiva dell'ultimo capitolo, la saga di M:I è strutturata e coerente, non tanto dal punto di vista narrativo, ma da quello che punta a riflettere sul linguaggio cinematografico. Sono passati 29 anni esatti dalla prima volta che Tom Cruise ha dato vita a Ethan Hunt, come ci ricorda tra l'altro proprio Mission: Impossible - The Final Reckoning in cui è riportata su una simbolica missiva la data "22 maggio 1996". Potremmo essere veramente giunti alla fine dei giochi. Ce lo dicono non solo le dichiarazioni e le comunicazioni varie, ma anche la logica delle cose, a partire dalla status del suo sempiterno protagonista... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mission: Impossible - The Final Reckoning: una saga che finisce per diventare spirituale

