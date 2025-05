Mirko Pellegrini Mister asfalto indagato per corruzione frodi e tangenti con orologi nei cantieri

L'imprenditore Mirko Pellegrini, conosciuto come "Mister asfalto", è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma su corruzione, frodi e tangenti legate ai cantieri di manutenzione stradale. L'operazione ha portato alla luce presunti illeciti che coinvolgono pratiche corruttive e scambi illeciti, suscitando un crescente allarme nel settore delle infrastrutture.

Nel contesto di un'inchiesta avviata dalla procura di Roma, la Guardia di Finanza ha effettuato arresti nell'ambito di un'indagine sui presunti illeciti legati alla manutenzione stradale. Tra le persone fermate figura anche l'imprenditore Mirko Pellegrini, altrimenti noto come "Mister asfalto". Un'indagine contro la corruzione Il 46enne di Frascati è il massimo responsabile di Fenice Srl .

