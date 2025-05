Miracolo a Vizzolo | tre parti gemellari in 48 ore

Un evento straordinario ha caratterizzato l’ospedale di Vizzolo Predabissi, dove in sole 48 ore sono nati sei neonati, frutto di tre parti gemellari. Questa giornata speciale ha portato gioia a tre coppie di genitori, offrendo un raggio di speranza in un contesto di calo demografico. Scopriamo com'è andata questa incredibile esperienza.

Vizzolo Predabissi (Milano) – Una giornata speciale all’ospedale Predabissi, dove nel giro di 48 ore la cicogna ha fatto gli straordinari, portando ben sei neonati, distribuiti in tre emozionanti “consegne“, a tre coppie di genitori. In barba ai dati che - purtroppo - raccontano un costante calo della natalità nel capoluogo lombardo, il Sud Milano, almeno per qualche giorno, va decisamente controcorrente. A mettere alla prova i reparti di Ostetricia e Ginecologia, diretti da Franco Viazzo, e quelli di Pediatria e Nido, guidati da Paola Bruni, sono stati tre parti gemellari che, nel giro di due giorn i, hanno trasformato il reparto maternità in un piccolo inno alla vita... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it