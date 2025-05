Miocarditi occultate per favorire i vaccini

L'articolo esplora le recenti rivelazioni sulla gestione delle miocarditi occultate da parte dei funzionari dell'amministrazione Biden, che avrebbero minimizzato i rischi associati ai vaccini per mantenere la fiducia del pubblico. La prima seduta della sottocommissione per la sicurezza interna del Senato Usa ha messo in luce tali pratiche, mentre la FDA annulla il richiamo per gli under 65 e i CDC considerano la revoca dell'obbligo vaccinale per i bambini.

La prima seduta della sottocommissione per la sicurezza interna del Senato Usa conferma che i funzionari di Biden minimizzarono i rischi per «salvare» la fiducia nei sieri. La Fda cancella il richiamo agli under 65, i Cdc valutano la revoca dell’obbligo per i bambini... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Miocarditi occultate per favorire i vaccini»

Se ne parla anche su altri siti

Vaccini e miocarditi, la precisazione di Moderna: “Manifestazioni lievi, solo nei maschi e non dopo la dose booster” - Generalmente i casi osservati di miocarditi riscontrati – ha spiegato Burton – si sono risolti spontaneamente e in breve tempo. Il testosterone potrebbe essere un fattore che contribuisce all ... 🔗Scrive unionesarda.it

Miocarditi dopo vaccini mRna/ Valutazione EMA su Pfizer: “No collegamenti ma…” - Si attende la valutazione dell’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco, dopo la segnalazione di alcuni rari casi di miocardite a seguito della somministrazione dei cosiddetti vaccini a mRna ... 🔗Come scrive ilsussidiario.net

Vaccino mRNA, lo studio: le miocarditi rare e lievi. Un caso per 100mila individui. Maschi under 30 sorvegliati speciali - Lo studio segnala che l'incidenza stimata è di 1 caso per 100mila individui, ovvero oltre 10 volte inferiore a quella delle Miocarditi non riconducibili a vaccini (10 - 20 casi per 100.000). 🔗Secondo ilgazzettino.it