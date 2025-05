Mille euro per i bimbi nati nel 2025 c' è ancora tempo per richiedere il bonus

La Regione Siciliana ha prorogato fino al 6 giugno 2025 il termine per richiedere il Bonus Figlio 2025, destinato a famiglie con bambini nati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025. Il bonus, dell'importo di 1.000 euro, rappresenta un importante supporto economico per i neo-genitori sul territorio. Scopri di più sulle modalità di richiesta e i requisiti necessari.

Si comunica che la Regione Siciliana ha disposto la proroga al 6 giugno 2025 del termine per la presentazione delle istanze relative al Bonus Figlio 2025 per i bambini nati nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2025. Il contributo previsto è pari a € 1.000,00 per ciascun figlio nato nel territorio...

