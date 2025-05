Mille anni di storia in sella | Il Castello di Prampero al centro di Pedalando tra castelli e sapori

Scopri il fascino di mille anni di storia al Castello di Prampero, cuore dell'evento "Pedalando tra castelli e sapori". Il 8 giugno, le colline del Friuli Venezia Giulia si trasformeranno in un palcoscenico per un’esperienza cicloturistica che celebra il turismo lento, unendo bellezze culturali e gastronomiche. Un'occasione imperdibile per esplorare le gemme nascoste della regione.

Unire le forze per promuovere le bellezze nascoste del Friuli Venezia Giulia attraverso il turismo lento: questo il filo conduttore di "Pedalando tra castelli e sapori", l'evento cicloturistico non competitivo che l'8 giugno trasformerĂ le colline friulane in un palcoscenico di storia, cultura e... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Mille anni di storia in sella: Il Castello di Prampero al centro di "Pedalando tra castelli e sapori"

