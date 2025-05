Militare ferito un uomo in fuga | caccia al sospettato

Un militare di 44 anni, originario di Campi Salentina, è rimasto ferito in un agguato. Dopo il risveglio dal coma, la vittima ha fornito dettagli cruciali sulla dinamica dell'evento, avviando la caccia al sospettato, attualmente in fuga. Le autorità intensificano le ricerche per assicurarlo alla giustizia e fare chiarezza sull'accaduto.

