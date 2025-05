Milioni di persone nel mondo non possono permettersi occhiali

Un recente studio del professor Rupert Bourne dell'Anglia Ruskin University, pubblicato su The Lancet Global Health, rivela che milioni di persone nel mondo non possono permettersi occhiali a causa della povertà. Questa mancanza di accesso a trattamenti oculistici di base solleva importanti interrogativi sull'uguaglianza nella salute e l'importanza di garantire a tutti la possibilità di una visione chiara.

AGI - A causa della povertà, milioni di persone in tutto il mondo non hanno accesso ai trattamenti oculistici di base come gli occhiali. È quanto emerge da uno studio guidato dal professor Rupert Bourne dell'Anglia Ruskin University, pubblicato su The Lancet Global Health. La ricerca ha misurato la disponibilità e la qualità a livello globale dei trattamenti come gli occhiali per gli errori refrattivi non corretti, una delle forme più comuni di perdita della vista. Correzione refrattiva globale. Gli autori hanno esaminato i dati di 815.273 partecipanti provenienti da 76 Paesi e hanno scoperto che la correzione refrattiva globale (eREC) è attualmente al 65,8 per cento, appena sei punti percentuali in più rispetto al 2010... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Milioni di persone nel mondo non possono permettersi occhiali

Su questo argomento da altre fonti

Ucraina. Shevchuk (arcivescovo di Kyiv): “5 milioni sull’orlo della fame. Necessitano di accesso al cibo ma nessuno ne parla”; Le infezioni fungine gravi causano ogni anno 1,35 milioni di morti in tutto il mondo; Oltre 295 milioni di persone rischiano fame acuta; Crocieristi in crescita nel 2025, previsti 37,7 milioni nel mondo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Milioni di persone nel mondo non possono permettersi occhiali - AGI - A causa della povertà, milioni di persone in tutto il mondo non hanno accesso ai trattamenti oculistici di base come gli occhiali. È quanto emerge da uno studio guidato dal professor Rupert Bour ... 🔗Secondo msn.com

Sempre più persone nel mondo muoiono di fame: come è possibile? - L'annuale rapporto sulle crisi alimentari non fornisce buone notizie: le persone in condizioni di insicurezza alimentare sono sempre di più. 🔗Segnala msn.com

Laghi glaciali: milioni di persone nel mondo sono a rischio - Quando il volume d’acqua nel lago supera la capacità di contenimento del bacino, si possono ... persone che vivono nel raggio di 30 miglia (48 chilometri) da un lago glaciale. Sono 15 milioni ... 🔗Scrive donnamoderna.com

quando ruttavo da piccolo vs da grande #ouz_the_best #shorts #short