Milioni di persone nel mondo non possono permettersi occhiali da vista

Una recente ricerca condotta da un'università pubblica inglese rivela un grave problema mondiale: milioni di persone non possono accedere agli occhiali da vista a causa della povertà. Questo deficit visivo limita le opportunità e il benessere di molti, evidenziando l'urgenza di affrontare la crisi dell'accesso a servizi essenziali. Servizio di Alessandra Camarca.

Milioni di persone nel mondo, a causa della povertà, non possono permettersi di acquistare un paio di occhiali da vista. Lo denuncia una ricerca di una università pubblica inglese. Servizio di Alessandra Camarca.

