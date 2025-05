Miley Cyrus | Something Beatiful il trailer del film in arrivo nei cinema

Nelle sale italiane solo per un giorno come evento speciale al cinema, Miley Cyrus: Something Beatiful, ecco il trailer. Dopo l’anteprima del 6 giugno al prossimo Tribeca Film Festival di New York, arriverà nelle sale italiane solo per un giorno, il prossimo 27 giugno, come evento speciale al cinema, Miley Cyrus: Something Beatiful, un’esperienza cinematografica unica nel suo genere della visionaria icona della musica pop. Un’opera pop creativa con tredici brani originali tratti dal visual album Something Beautiful. Il film è mixato in esclusiva per la distribuzione cinematografica da Alan Meyerson ( Dune – Parte Uno, Il cavaliere oscuro )... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Miley Cyrus: Something Beatiful, il trailer del film in arrivo nei cinema

