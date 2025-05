Miley Cyrus shock | Mi stava esplodendo la gamba

Miley Cyrus, in attesa del lancio del suo nono album, si racconta con autoironia durante una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live. Tra aneddoti esilaranti e momenti di tensione, la popstar svela di aver affrontato una grave infezione al ginocchio mentre girava alcune scene. Scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente esperienza.

Miley Cyrus si prepara al lancio ufficiale del suo nono album e per l’occasione, tra l’autoironia e toni assai enfatizzati, ha colto l’occasione di raccontare al Jimmy Kimmel Live le sue ultime traversie. E ha allora rivelato di aver contratto una grave infezione al ginocchio mentre girava alcune scene del suo nuovo video sulla Hollywood . Miley Cyrus shock: “Mi stava esplodendo la gamba” L'IdentitĂ ... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Miley Cyrus shock: “Mi stava esplodendo la gamba”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Miley Cyrus finisce in ospedale Infezione Shock sul Set del Film Something Beautiful!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Miley Cyrus rivela: "Sono finita in terapia intensiva perché la mia gamba si stava disintegrando" - La popstar ha raccontato di aver contratto una grave infezione "rotolando sulla Hollywood Walk of Fame" per girare una scena del suo ultimo film ... 🔗Segnala msn.com

Miley Cyrus: "Sono finita in terapia intensiva per un' infezione al ginocchio" - Miley Cyrus è finita di recente in terapia intensiva per una brutta infezione al ginocchio. L'incidente è avvenuto mentre filmava "Walk of Fame", uno dei video-capitoli del suo visual album "Something ... 🔗msn.com scrive

Miley Cyrus ricoverata in terapia intensiva dopo aver girato il suo primo film: “La mia gamba si stava disintegrando” - Miley Cyrus ha rivelato un drammatico retroscena legato al suo nuovo progetto cinematografico e musicale. Durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live!, la ... 🔗Riporta cinematographe.it

Miley Cyrus Breaks Silence Over VMA Performance