Miley Cyrus ricoverata in terapia intensiva per infezione al ginocchio | La gamba ha iniziato a disintegrarsi per i medici era disgustoso

Miley Cyrus è stata recentemente ricoverata in terapia intensiva a causa di un'infezione al ginocchio, con i medici che descrivevano la gravità della situazione in termini inquietanti. La cantante ha raccontato la sua esperienza, rivelando la sorpresa e il disagio per le reazioni dei professionisti medici di fronte alla sua condizione. Questo episodio mette in luce le sfide personali affrontate anche dalle celebrità.

La cantante: "Sentirmi dire 'che schifo' da uno che apre cadaveri per mestiere. è stato assurdo. Questi fanno operazioni al cervello, e guardando il mio ginocchio mi dicevano che era disgustoso" Miley Cyrus è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di un'infezione al ginocchio sviluppat...

