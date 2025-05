Miley Cyrus in terapia intensiva tra ottobre e novembre | cos’è successo

Miley Cyrus ha recentemente affrontato un periodo difficile, trovandosi in terapia intensiva tra ottobre e novembre a causa di una grave infezione al ginocchio. L'infezione, contratta durante le riprese del video per la sua canzone "Something Beautiful", ha richiesto un intervento medico urgente. Scopriamo insieme cosa è successo e come l'artista ha affrontato questa sfida nella sua carriera e vita personale.

