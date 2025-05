Miley Cyrus in terapia intensiva per un’infezione al ginocchio Come sta

Miley Cyrus ha recentemente vissuto un'esperienza drammatica, essendo stata ricoverata in terapia intensiva per un'infezione al ginocchio. Durante la sua apparizione al Jimmy Kimmel Live!, ha condiviso i dettagli di questa difficile situazione, rivelando di aver rischiato la vita mentre lavorava a "Something Beautiful", un progetto cinematografico che l'ha coinvolta profondamente. Scopriamo di più su come sta ora e le sfide affrontate.

Un'esperienza drammatica quella di Miley Cyrus, che è finita in terapia intensiva per una brutta infezione al ginocchio. Lo ha raccontato lei stessa durante la sua ospitata al Jimmy Kimmel Live!, ricordando di aver rischiato quasi la vita per Something Beautiful, il progetto cinematografico che accompagna l'omonimo album in studio in uscita il 30 maggio. Miley Cyrus finisce in terapia intensiva, come sta oggi. Momenti di panico per Miley Cyrus, che oggi per fortuna si è lasciata alle spalle. La cantante è infatti finita in terapia intensiva a causa di una grave infezione sviluppatasi dopo le riprese notturne del suo nuovo film girato sulla Hollywood Walk of Fame...

