Miley Cyrus in terapia intensiva | La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi per un’infezione ‘Che schifo’ diceva il medico

Miley Cyrus ha recentemente rivelato di essere stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una grave infezione che ha compromesso la sua gamba. L’artista ha condiviso il proprio dramma, collegando la sua condizione agli sforzi per realizzare il suo nuovo film sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame. La sua esperienza solleva interrogativi sulle conseguenze di mettere a rischio la propria salute per l'arte.

Mettere a rischio la salute per la propria arte: è quello che è successo a Miley Cyrus che ha rivelato di aver contratto una grave infezione dopo aver girato alcune scene del suo nuovo film sulla celebre Hollywood Walk of Fame... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Miley Cyrus in terapia intensiva: "La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi per un’infezione. ‘Che schifo’, diceva il medico"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ha iniziato a disintegrarsi. Miley Cyrus in terapia intensiva: cosa è successo; Miley Cyrus, ricovero in terapia intensiva dopo un'infezione: «La gamba ha iniziato a disintegrarsi, per i med; Miley Cyrus ricoverata in terapia intensiva, infezione presa mentre girava un video; Miley Cyrus, 'in terapia intensiva per infezione al ginocchio'. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Miley Cyrus in terapia intensiva: “La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi” - Miley Cyrus racconta la sua esperienza in terapia intensiva dopo un'infezione al ginocchio durante le riprese del suo video musicale ... 🔗Lo riporta msn.com

Miley Cyrus, 'in terapia intensiva per infezione al ginocchio' - Miley Cyrus è finita di recente in terapia intensiva per una brutta infezione al ginocchio contratta mentre filmava nottetempo il video Something Beautiful sulla Hollywood Walk of Fame. (ANSA) ... 🔗Secondo msn.com

Miley Cyrus: "Sono finita in terapia intensiva per un' infezione al ginocchio" - Miley Cyrus è finita di recente in terapia intensiva per una brutta infezione al ginocchio. L'incidente è avvenuto mentre filmava "Walk of Fame", uno dei video-capitoli del suo visual album "Something ... 🔗msn.com scrive