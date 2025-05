Milano rave abusivo in piazza Leonardo circa 2000 giovani e musica fino a notte fonda i residenti | Abbandonati dalla polizia - VIDEO

Nella notte di sabato, circa 2000 giovani si sono radunati in un rave abusivo in piazza Leonardo da Vinci a Milano, trasformando la zona in un epicentro di musica ad alto volume e alcol. I residenti, in preda alla frustrazione, denunciano un degrado crescente e una situazione "invivibile", lamentando l'assenza di interventi dalle autoritĂ locali. Un'escalation di disagi che solleva interrogativi sulla sicurezza e il rispetto della comunitĂ .

I residenti denunciano la "situazione di degrado" e l'alto volume della musica fino a tarda notte; la situazione "sta diventando invivibile" secondo alcune testimonianze Un'altra notte insonne in piazza Leonardo da Vinci, un'altra festa con musica a tutto volume, alcol «à go go» e residenti «...

