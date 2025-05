milano raccontata dalla pubblicazione filippo taidelli | architetture scelte 2012-2024 edita da forma edizion

Il 28 maggio, alle 17.30, l'ADI Design Museum di Milano ospita la presentazione della monografia "Architetture scelte 2012-2024" di Filippo Taidelli. L'evento celebra la visione essenziale dell'architettura milanese, offrendo uno sguardo approfondito su due decenni di opere significative e progetti che hanno caratterizzato il panorama urbano della cittĂ . Un'occasione imperdibile per gli appassionati di architettura e design.

MILANO PRESENTAZIONE MONOGRAFIA Milano celebra l’architettura dell’essenziale di Filippo Taidelli: il 28 maggio alle 17.30 la presentazione della sua prima monografia all’ADI Design Museum Mercoledì 28 maggio, alle 17.30, ADI Design Museum ospita la i, che ripercorre due decenni di... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - milano raccontata dalla pubblicazione “filippo taidelli: architetture scelte 2012-2024”, edita da forma edizion

Ne parlano su altre fonti

milano raccontata dalla pubblicazione “filippo taidelli: architetture scelte 2012-2024”, edita da forma edizion - MILANO | PRESENTAZIONE MONOGRAFIA Milano celebra l’architettura dell’essenziale di Filippo Taidelli: il 28 maggio alle 17.30 la presentazione della sua prima monografia all’ADI Design Museum Mercoledì ... 🔗milanotoday.it scrive

Il sarto dei papi (e il profumiere). L’artista Filippo Sorcinelli si racconta in una mostra a Milano - Nato nel 1975 a Mondolfo (in provincia di Pesaro e Urbino), Filippo Sorcinelli inizia a nutrire ... A omaggiare Sorcinelli è Milano con Art in Respect – Mostra dialogante, il progetto ... 🔗Come scrive artribune.com

Filippo Panseca, l’intellettuale frainteso che per primo insegnò la Computer art a Milano - Milano è stato il suo paesaggio più significativo, «Filippo era legatissimo alla città, aveva esposto alla Triennale del 1968, 1973 e del 1986, Milano ha rappresento per lui il luogo perfetto ... 🔗Secondo milano.repubblica.it

Apotheosis: la vittoria della Champions League 1994 | Il docufilm