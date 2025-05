Milano – Cortina Coca-Cola apre le candidature per diventare Tedofori Olimpici

Milano – Cortina: Coca-Cola lancia le candidature per diventare Tedofori in occasione dei XXV Giochi Olimpici Invernali del 2026. Come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, l’azienda invita i cittadini a rappresentare i valori dello sport e della comunità, portando in giro per l'Italia un simbolo di unità e passione. Un'opportunità unica per far parte di un evento straordinario.

Aperta la possibilità. In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Coca-Cola offre a tutti la straordinaria opportunità di diventare Tedoforo, portando con orgoglio in tutta Italia i valori dello sport e dello spirito olimpico. Dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, la Fiamma Olimpica attraverserà 110 province italiane, trasformando il suo percorso in un grande viaggio simbolico che unisce territori e comunità, da Nord a Sud. Per Coca-Cola, questo evento non rappresenta solo il sostegno a una manifestazione sportiva di portata globale, ma anche l’occasione per rafforzare il legame con le comunità italiane in cui è presente da quasi un secolo, grazie ai suoi 7 stabilimenti, alla rete logistica e soprattutto ai migliaia di colleghi, collaboratori e partner che ogni giorno contribuiscono alla sua storia nel Paese... 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano – Cortina, Coca-Cola apre le candidature per diventare Tedofori Olimpici

Coca Cola sponsor giochi Olimpici Milano Cortina con 2025 pubblicità aprile