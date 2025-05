Milano corteo al Corvetto per Mahmoud Mohamed

A Milano, una commovente fiaccolata e corteo si sono tenuti al Corvetto in memoria di Mahmoud Mohamed, un giovane di 21 anni tragicamente scomparso lo scorso 20 maggio in un incidente stradale. La comunità si è unita per onorare la sua memoria e chiedere maggiore sicurezza stradale, riflettendo sull'importanza della vita e della prevenzione.

(LaPresse) – Al Corvetto a Milano corteo e fiaccolata per Mahmoud Mohamed, il 21enne morto lo scorso 20 maggio a Milano dopo essersi schiantato con lo scooter contro un semaforo... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, corteo al Corvetto per Mahmoud Mohamed

