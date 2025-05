Milano Apre In Rialzo Spread Stabile E Parte Il Nuovo Btp Italia A 7 Anni

Milano avvia la giornata in rialzo, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,11% a 40.032 punti, mentre gli investitori restano cauti nei mercati europei. Il nuovo BTP Italia a sette anni debutta in un contesto di spread stabile, con l'euro che guadagna terreno sul dollaro. Positive le performance di Leonardo, mentre Mediobanca e Unicredit mostrano segni di debolezza.

Mercati europei incerti, ma Piazza Affari tiene il passo. Debole il dollaro, corre l'euro. Bene Leonardo, male Mediobanca e Unicredit. Avvio di giornata con il segno positivo per Piazza Affari. L’indice principale, il Ftse Mib, segna un leggero rialzo dello 0,11% e si attesta a 40.032 punti, mostrando una certa stabilitĂ rispetto alle incertezze che hanno colpito altre piazze del continente... 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Milano Apre In Rialzo, Spread Stabile E Parte Il Nuovo Btp Italia A 7 Anni.

Se ne parla anche su altri siti

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo sopra i 100 punti; Borsa di Milano in calo: Ftse Mib scende, spread Btp-Bund in rialzo; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,3%): corrono Stellantis, Saipem e Leonardo. Debole Mps; Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 101 punti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Borsa: Milano sale (+0,5%), balza Prysmian, giù Mps e Mediobanca - Piazza Affari consolida il rialzo nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,56% a 40. (ANSA) ... 🔗Lo riporta ansa.it

Borsa, Milano apre in lieve rialzo e dopo i primi scambi oscilla sopra e sotto la parità - Apertura in lieve rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,11% a 40.032 punti. Dopo i primi cambi, però, vira in negativo, ma dura poco in un’altalena sopra e sotto la parità. 🔗Riporta liguria.bizjournal.it

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo sopra i 100 punti - MILANO, 27 MAG – Apre in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 100,6 punti, contro i 99,4 della chiusura precedente. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,55%, mentre quello tedesco cede ... 🔗Segnala lasicilia.it

OGGI IN BORSA, 02 gennaio 2023 | Piazza Affari apre il 2023 in rialzo, boom di Saipem