Milano Albertini | Serve candidato civico e aprire a Italia Viva e Azione

In vista delle prossime elezioni a Milano, Albertini apre a un candidato civico, sottolineando la storica debolezza del centrodestra nella città. Secondo l’ex sindaco, un rappresentante indipendente potrebbe attrarre più voti rispetto a un esponente tradizionale, indicando così la possibilità di alleanze con Italia Viva e Azione per rafforzare la proposta politica.

(LaPresse) – “In tutte le ultime elezioni amministrative, politiche, europee, il centrodestra è minoritario a Milano. Questo fa pensare che forse un candidato civico può essere più indicato di un candidato politico, che forse prenderebbe i voti della coalizione, minoritaria, rispetto a un civico che potrebbe intercettare i voti della sinistra moderata ove a sinistra fosse candidato un ‘verde talebano’”. Lo ha detto l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, a margine della presentazione del libro ‘Miracolo Milano’. Ai cronisti che gli chiedevano se vedesse bene l’apertura ad Azione da parte di Forza Italia nella corsa a Palazzo Marino, Albertini ha risposto: “Vedo bene anche Italia Viva oltre che Azione con noi in un’ipotesi di candidato civico... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, Albertini: “Serve candidato civico e aprire a Italia Viva e Azione”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milano, un laboratorio per il centrodestra italiano. La grande ammucchiata tra liberali, riformisti e progressisti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milano, Albertini: "Serve candidato civico e aprire a Italia Viva e Azione" - (LaPresse) - "In tutte le ultime elezioni amministrative, politiche, europee, il centrodestra è minoritario a Milano. Questo fa pensare che forse ... 🔗Segnala stream24.ilsole24ore.com

Milano, centrodestra al lavoro per le elezioni. L'identikit di Forza Italia per il candidato sindaco: manager, civico, centrista - L'obiettivo degli azzurri per le future amministrative è seguire il modello Albertini e Moratti. «Vincere con nomi politici è più difficile». Aperta la campagna elettorale con l’evento «Milano torna a ... 🔗milano.corriere.it scrive

Albertini candidato del Pdl? "Accetterei se me lo chiedessero" - Lo ha dichiarato l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini (Pdl), ospite a Tgcom24 ... alleanze politiche con dei sondaggi basati su un candidato misterioso del Pdl: "La Lega ha rotto un patto. 🔗Riporta milanotoday.it

Milano, Albertini: Serve candidato civico di centrodestra