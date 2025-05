Milan Tare dà il via alla rivoluzione | e per la panchina due nomi insospettabili

Milan Tare inizia una nuova era per il Milan, assumendo il ruolo di direttore sportivo con l'intento di trasformare la squadra rossonera. Il primo passo di questa rivoluzione è la ricerca di un nuovo tecnico, con due nomi inaspettati in lizza per la panchina. Scopriamo insieme le mosse strategiche di Tare per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano.

Tare è ufficialmente il nuovo ds ed il dirigente è pronto a cambiare la squadra rossonera: primo step la scelta del tecnico e ci sono due nomi insospettabili Milan, Tare dà il via alla rivoluzione: e per la panchina due nomi insospettabili (Ansa Foto) – SerieAnews Il Milan sta dimostrando di non voler perdere tempo. Chissà se la durissima contestazione fuori Casa Milan da parte dei tifosi rossoneri abbia smosso la dirigenza. Di certo c’è che in via Aldo Rossi hanno deciso di dare una netta accelerata. D’altronde dopo la figuraccia in questa stagione, c’era bisogno di dare una sterzata netta, anche per dimostrare come l’ottavo posto del campionato appena terminato diventi un unicum... 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milan, Tare dà il via alla rivoluzione: e per la panchina due nomi insospettabili

Approfondimenti da altre fonti

Milan, svolta in arrivo: Igli Tare verso il ruolo di direttore sportivo, addio al modello “Moneyball”; Milan-Tare, ci siamo: incontro decisivo nei prossimi giorni per il ruolo di direttore sportivo; Milan, Tare ha firmato: è il nuovo ds rossonero. Subito al lavoro per il Diavolo '25-26; Allenatore Milan, Vincenzo Italiano è il preferito di Tare. 🔗Approfondimenti da altre fonti