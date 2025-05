Milan Tare cerca il nuovo allenatore | pressing su Italiano Ma serve …

Il Milan è in cerca di un nuovo allenatore e Vincenzo Italiano emerge come principale candidato sulla lista di Igli Tare. Tuttavia, il Bologna sta accelerando i negoziati per il rinnovo del contratto del tecnico, complicando i piani del club rossonero. La situazione è in evoluzione e la trattativa promette sviluppi interessanti.

Vincenzo Italiano è il primo nome sul taccuino del Milan e di Igli Tare come nuovo allenatore. Il Bologna, però, conta di chiudere il rinnovo...

