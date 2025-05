Milan summit con l’agente di Lucca | strategia costi e una condizione per il colpo dall’Udinese | Primapagina

Il Milan è al centro delle trame di calciomercato con un incontro decisivo tra la dirigenza e l'agente di Lucca. Al centro della discussione ci sono strategie e costi per un possibile colpo dall’Udinese, che potrebbe rivoluzionare le ambizioni future della squadra rossonera. Scopriamo i dettagli di questa operazione e le condizioni che potrebbero influenzare il trasferimento.

Primo giorno di fuoco di Igli Tare da nuovo direttore sportivo del Milan. L'incontro con la Roma ha aperto le danze in rossonero del dirigente albanese che non ha posto il veto alla cessione di Saelemaekers. Presente al summit anche Giuseppe Riso, intermediario della trattativa per il nazionale belga, e agente di diversi giocatori...

