Il calciomercato del Milan è ufficialmente aperto e già si preannunciano importanti sviluppi. Igli Tare, nuovo responsabile delle operazioni, ha avviato trattative cruciali, tra cui l'incontro con l'agente di Lucca. Con quattro affari e uno in discussione, i prossimi giorni potrebbero riservare sorprese per i tifosi rossoneri. Scopriamo insieme le ultime novità sul mercato del Diavolo.

E’ iniziato ufficialmente il calciomercato del Diavolo. I prossimi giorni possono già infiammarsi: ecco cosa sta succedendo Non appena si è insediato, Igli Tare ha iniziato subito a lavorare. Non c’è, d’altronde, tempo da perdere per il Milan, che dopo aver deciso di ripartire dall’albanese, dovrà scegliere la propria guida tecnica. I nomi sono tanti, ma al momento, il rischio è che il Diavolo sia la seconda scelta di tutti. Milan, summit con l’agente di Lucca: quattro affari (più uno) sul tavolo (LaPresse) – Calciomercato.it Ma l’ex Lazio dovrà anche mettere in moto la macchina del mercato perché tra giochi da cedere, rinnovi e nuovi acquisti, il tempo potrebbe davvero non bastare... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, summit con l’agente di Lucca: quattro affari (più uno) sul tavolo | CM.IT

