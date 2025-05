Milan Reijnders verso il City | il sostituto arriva dall’Argentina

Il Milan è pronto a cedere Milan Reijnders al Manchester City, avviando così un'importante manovra di mercato. Per sostituire il centrocampista olandese, i rossoneri puntano su un talento argentino, indicando una strategia volta a rinforzare la rosa per il futuro. Scopriamo insieme le ultime notizie riguardo a questa operazione e le possibili new-entry nel club milanese.

Il Milan sta lavorando per il futuro ed in tal senso si sta avvicinando la cessione di Reijnders al Manchester City. In tal senso, il suo sostituto in mezzo al campo può arrivare direttamente dall’Argentina. Andiamo a vedere le ultime notizie. Il futuro di Reijnders continua ad essere al centro di tante dinamiche articolate e che lo stanno gradualmente allontanando dal Milan. Il Manchester City di Pep Guardiola sta facendo sul serio per lui, dal momento che potrebbe seriamente essere lui l’erede di Kevin De Bruyne. Per giunta prossimo sposo del Napoli. Per i rossoneri perdere il calciatore migliore al termine di una stagione come l’ultima sarebbe un danno d’immagine enorme, oltre che un dolore enorme per i tifosi, già in aperta contestazione con la proprietà e con la dirigenza attuale... 🔗 Leggi su Calciomercato.it