Milan Morata sulla depressione | Non ero più io Avevo un problema serio e …

Alvaro Morata, attaccante del Milan in prestito al Galatasaray, condivide la sua lotta contro la depressione in una recente intervista. Raccontando la sua esperienza, Morata rivela come la malattia lo abbia trasformato, facendolo sentire distante dalla sua vera essenza. Le sue parole offrono uno spaccato sincero sull'importanza di affrontare queste sfide e di non sottovalutare il valore del supporto psicologico.

Alvaro Morata, attaccante del Milan in prestito al Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare della depressione...

