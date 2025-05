Milan messaggio di Maignan e Theo Hernández ai tifosi | il futuro nei post?

Mike Maignan e Theo Hernández, due pilastri del Milan, hanno voluto rivolgersi direttamente ai tifosi attraverso un messaggio sui social. Entrambi i calciatori, in scadenza di contratto nel 2026, condividono la loro visione sul futuro e il legame con la squadra. Scopriamo insieme le loro parole e il significato di questo gesto.

Mike Maignan e Theo Hernández, francesi del Milan in scadenza di contratto nel 2026, sono intervenuti ieri sui social. Ecco che hanno scritto... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, messaggio di Maignan e Theo Hernández ai tifosi: il futuro nei post?

