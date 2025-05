Milan le opzioni per l’allenatore stanno finendo | ecco il nuovo obiettivo di Tare per la panchina

Il Milan è in una fase di stallo nella ricerca di un nuovo allenatore, con le prime scelte sempre più incerte. Con i nomi già nel mirino di Tare che sembrano destinati ad altre panchine, si fa strada un nuovo obiettivo: Vincenzo Italiano. Scopriamo le ultime novità su questa situazione e le prospettive per il futuro della squadra rossonera.

Milan alla ricerca di un allenatore: al momento tutti i nomi nel mirino di Tare sembrano destinati ad altre panchine, ecco il nuovo obiettivo Il Milan si trova ancora senza un nuovo allenatore, mentre le prime scelte sembrano via via sfumare. Secondo La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano – gradito al nuovo direttore sportivo Igli

