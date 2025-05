Milan Italiano non arriva | scelto il nuovo allenatore

Il Milan è pronto a una nuova rivoluzione, con un cambio di allenatore all'orizzonte. Il direttore sportivo Igli Tare annuncerà a breve il nuovo tecnico, segnando l'inizio di una fase di rinnovamento strategico per riportare i rossoneri a competere per il titolo. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante decisione e come il club intende riconquistare la sua storica grandezza.

Igli Tare ha intenzione di annunciare il prossimo allenatore nelle prossime ore. Il neo ds del Milan ha preso la nuova decisione: ecco tutti i dettagli Una nuova rivoluzione in casa rossonera per tornare a lottare per lo Scudetto. Il Milan ha una voglia matta di riprendersi tutto ciò che ha perso in questa stagione. L’obiettivo principale è quello di tornare protagonista in Champions League lottando per lo Scudetto a partire dalla prossima stagione. Il neo ds Tare ha intenzione di annunciare subito il prossimo allenatore: difficilmente sarà Italiano, ecco la scelta ad un passo. Milan, Italiano non arriva: scelto il nuovo allenatore – Lapresse – calciomercato... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Italiano non arriva: scelto il nuovo allenatore

