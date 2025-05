Milan in Coppa Italia 32esimi contro il Bari c’è un precedente

Il Milan si prepara ad affrontare il Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, un incontro che riporta alla memoria un curioso episodio della stagione 1987/88. Dalla ricerca di un prestigioso posto in Europa League alla lotta nella competizione nazionale, questa sfida rappresenta un'occasione per il Rossonero di risollevare le proprie sorti e tornare a brillare nel panorama calcistico italiano.

Milan, che crollo! Il curioso match che ricorda la stagione 198788. Dal sogno di un posto in Europa League attraverso la finale di Coppa Italia alla realtà dei trentaduesimi di finale: il Milan è pronto a ripartire da lontano nella prossima stagione, e lo farà con una sfida ufficiale che profuma di storia. La prima partita del 20252026 sarà contro il Bari a San Siro, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Una situazione che richiama alla memoria l’annata 198788, quella dell’inizio dell’epopea Sacchi, quando i rossoneri affrontarono proprio il Bari al primo turno della competizione. Nel giorno dell’annuncio ufficiale di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan fissa quindi il primo appuntamento del suo futuro... 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan, in Coppa Italia 32esimi contro il Bari, c’è un precedente

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: preliminari, 32esimi, 16esimi, ottavi, quarti e semifinali; Milan, se arrivi nono c'è il Bari ai trentaduesimi di Coppa Italia: quando si giocherà; Il Milan ripartirà dai preliminari in Coppa Italia: contro il Bari come nel 1987; Coppa Italia 2025-26, il tabellone dei 32esimi di finale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Coppa Italia, il tabellone dell'edizione 2025/26: si parte ad agosto, questi i match in programma - La stagione 2024-25 si è ormai conclusa ma quella 2025/26 è già alle porte. Il primo torneo a tornare sarà, come sempre, la Coppa Italia. Già nel prossimo agosto. 🔗Riporta calciomercato.com

Coppa Italia 2025-26: il tabellone. Il Bologna… - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Scrive msn.com

Il Milan ripartirà dai preliminari in Coppa Italia: contro il Bari come nel 1987 - Leggi su Sky Sport l'articolo Il Milan ripartirà dai preliminari in Coppa Italia: contro il Bari come nel 1987 ... 🔗Secondo sport.sky.it