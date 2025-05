Milan impara dal Napoli di De Laurentiis | catena di comando precisa e organizzazione Gazzetta

Il Milan, giunto all'ottavo posto, dovrebbe guardare al Napoli di Aurelio De Laurentiis come modello di successo. L'organizzazione interna e la precisa catena di comando del club partenopeo hanno permesso una rapida ascesa, passando dal decimo al primo posto in un anno. La Gazzetta dello Sport esplora le lezioni che i rossoneri possono trarre per rilanciarsi nel calcio italiano.

Milan, impara dal Napoli di De Laurentiis: catena di comando precisa e organizzazione (Gazzetta) La Gazzetta dello Sport, con Alessandro Vocalelli, scrive del Milan che è arrivato ottavo e che il club rossonero deve prendere esempio dal Napoli che in una sola stagione è passato dal decimo al primo posto. Con quel Conte allenatore-manager che Ibrahimovic non volle. E si è visto com’è andata a finire. Scrive la Gazzetta con Vocalelli: Il pallone si nutre e vive di slogan. Uno di questi – “è impossibile recuperare tanti punti da un campionato all’altro”- è smentito clamorosamente dai fatti. Da quello che – appunto – hanno fatto Conte e De Laurentiis... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Milan, impara dal Napoli di De Laurentiis: catena di comando precisa e organizzazione (Gazzetta)

