Milan il retroscena che spingerebbe Reijnders verso il Manchester City

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha sorpreso tutti annullando un viaggio programmato con la famiglia, alimentando i rumors sul suo possibile approdo al Manchester City. Tra interessamenti e strategie di mercato, le voci si intensificano e il futuro del giovane talento sembra sempre più incerto. Scopriamo il retroscena che potrebbe spingere il giocatore verso la Premier League.

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha annullato il viaggio previsto con la famiglia. Qualcosa relativo al mercato bolle in pentola... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il retroscena che spingerebbe Reijnders verso il Manchester City

