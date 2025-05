Milan Gullit | Reijnders via? È normale che prima o poi ci pensi se …

Ruud Gullit, leggendario ex attaccante del Milan, ha condiviso le sue impressioni sul momento attuale dei rossoneri in un'intervista a 'Tuttosport'. In particolare, ha espresso opinioni interessanti su Tijjani Reijnders, riflettendo sulle aspettative e le sfide che caratterizzano il percorso del giovane talento all'interno della squadra.

Ruud Gullit, ex attaccante del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri in un'intervista a 'Tuttosport': un estratto su Tijjani Reijnders... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gullit: “Reijnders via? È normale che prima o poi ci pensi se …”

Ne parlano su altre fonti

Gullit: “Reijnders via dal Milan? Ha diritto di vincere qualcosa”; Milan, senti Gullit: “Reijnders vuole vincere”. Poi la stoccata su Maldini; Gullit “Milan scivolato così tanto è un peccato, felice per Reijnders”; Gullit a gamba tesa sul Milan: da Reijnders a Maldini, che stoccate. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gullit: “Reijnders via dal Milan? Ha diritto di vincere qualcosa” - L’ex fuoriclasse del Milan parla del momento del club rossonero e dell’interesse del Manchester City per il suo connazionale ... 🔗Da repubblica.it

Gullit: “Reijnders? Sarà una perdita incredibile per il Milan quando andrà via” - Diversi i temi rossoneri trattati dalla leggenda Ruud Gullit, durante la 20esima edizione della Vialli e Mauro Golf ... 🔗Scrive msn.com

Gullit non le manda a dire: «Mi infastidisce non vedere Maldini al Milan, quando Reijnders andrà via…» - Gullit non le manda a dire: «Mi infastidisce non vedere Maldini al Milan, quando Reijnders andrà via…». Le sue parole Ruud Gullit, ex giocatore del Milan ha rilasciato parole molto impattanti sul club ... 🔗Si legge su milannews24.com

Wat denk jij dat de vrouw van Tijjani Reijnders heeft gekookt? ????