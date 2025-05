Milan e se l’attesa del tecnico fosse il tecnico stesso? Uno scenario che si ripete

Il Milan si trova nuovamente in una fase di attesa per la scelta del nuovo allenatore, sollevando preoccupazioni tra i tifosi rossoneri. Questo scenario, già vissuto in passato, mette in luce le incertezze nella programmazione del futuro del club. Gli appassionati si chiedono se l'attesa porterà a un tecnico all'altezza delle aspettative o se si ripeteranno errori già conosciuti.

Il Milan programma il futuro ma attende ancora per il suo nuovo allenatore. Una scena già vissuta che spaventa i tifosi rossoneri...

