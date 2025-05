Milan contatto diretto con Thiago Motta | è l'alternativa a Italiano

Il Milan sta valutando Thiago Motta come possibile alternativa a Italiano per la guida della squadra. Con l’arrivo ufficiale di Igli Tare, il club rossonero ha avviato un processo decisionale chiaro e mirato, puntando a dare nuova linfa al progetto tecnico. Chi sarà il nuovo allenatore? Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro della panchina milanista.

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Il club rossonero ha finalmente tracciato una linea direttiva e con l`arrivo ufficiale di Igli Tare si... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

