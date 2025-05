Milan c’è un allenatore da blindare subito | e non è Conceicao Tare …

Nel panorama frenetico del calcio, il Milan si trova a un bivio cruciale nella sua gestione tecnica. Con Igli Tare recentemente nominato direttore sportivo, la priorità è trovare un allenatore da blindare, ma non è Sérgio Conceicao. Scopriamo chi potrebbe guidare la squadra verso un futuro di successi.

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, deve blindare subito un allenatore. Piccolo disclaimer: non si tratta di Sérgio Conceicao...

Italiano tra due fuochi: il Bologna lo vuole blindare, ma per Tare è l'uomo da cui deve ripartire il Milan. Il Bologna vuole blindare Italiano. Il Milan valuta Allegri. L'Atalanta vuole blindare Gasperini, ma dopo la Roma si fa avanti anche il Milan.

Milan, le opzioni per l'allenatore stanno finendo: ecco il nuovo obiettivo di Tare per la panchina - Milan alla ricerca di un allenatore: al momento tutti i nomi nel mirino di Tare sembrano destinati ad altre panchine, ecco il nuovo obiettivo Il Milan si trova ancora senza un nuovo allenatore

Milan, ecco Tare: pressing su Italiano ma serve un piano B per il nuovo allenatore - Ufficializzato il nuovo direttore sportivo rossonero: «Grande orgoglio essere qui, dobbiamo tornare a essere protagonisti»

Milan: fissata la data dell'incontro per il nuovo allenatore - Viene segnata una data come appuntamento che interessa il Milan, per la questione sul nuovo allenatore dopo il Monza.

