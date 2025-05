Milan Allegri nuovo allenatore? Ieri un contatto | sembra che …

Massimiliano Allegri, già rossonero dal 2010 al 2014, nuovo allenatore del Milan nella stagione 2025-2026? Il suo nome piace a tutti... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri nuovo allenatore? Ieri un contatto: sembra che …

