Le condizioni di accesso ai mutui per l'acquisto di una casa stanno migliorando, con un indice di affordability in crescita e sopra la media storica. Questo trend positivo è supportato dalla riduzione dei tassi di interesse, secondo il recente rapporto dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Scopriamo come queste dinamiche influenzano le opportunità per le famiglie nel panorama immobiliare attuale.

Tornano a migliorare le condizioni di accesso all’acquisto di una casa delle famiglie, con l’Indice di affordability positivo e su valori elevati rispetto alla media storica, grazie al taglio dei tassi di interesse sui mutui. È quanto emerge dal Rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con Abi, secondo cui il 70,5% delle famiglie può accedere all’acquisto di una casa. Un valore di 3 punti percentuale al di sopra il dato di fine 2023 e di poco inferiore al massimo storico del 76% della prima metà del 2022, ben lontano dal 47% fatto registrare nel 2012... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Migliori condizioni di accesso al mutuo

