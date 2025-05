Michele Uva incarico dall’Uefa per l’organizzazione di Euro 2032

Michele Uva è stato ufficialmente nominato dalla UEFA come delegato per il comitato organizzatore italiano di Euro 2032. Attualmente direttore esecutivo per la sostenibilità sociale e ambientale dell'organizzazione europea, Uva inizierà immediatamente il nuovo incarico, che diventerà a tempo pieno a partire dal prossimo mese. La sua esperienza sarà fondamentale per la pianificazione del torneo.

Michele Uva è nominato dalla Uefa come delegato ufficiale presso il comitato organizzatore italiano per Euro 2032. Attualmente direttore esecutivo per la sostenibilità sociale e ambientale dell’organizzazione europea, Uva assumerà immediatamente l’incarico, che diventerà a tempo pieno a partire dal 2026. Nel suo nuovo ruolo, Uva rappresenterà gli interessi della Uefa durante la fase preparatoria del torneo, supportando la Figc guidata dal presidente Gabriele Gravina, che è anche vicepresidente Uefa. Il segretario generale Uefa, Theodore Theodoridis, ha dichiarato: “Michele è la scelta perfetta per ricoprire il ruolo di nostro delegato e supportare la Figc sotto la guida del suo presidente, il nostro vicepresidente Gabriele Gravina... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

