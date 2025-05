Michele Molon è Il Nuovo CEO Del Gruppo Schwan-Stabilo | Un Passo Verso Il Futuro Dell’Innovazione

Michele Molon è stato nominato nuovo CEO del Gruppo Schwan-Stabilo, un'importante transition verso l'innovazione. Con esperienze in marchi prestigiosi come Montblanc e Swarovski, Molon guiderà il gruppo tedesco dal 1 ottobre 2025, unendo continuità familiare e una visione globale per affrontare le sfide del futuro nei settori della scrittura, del makeup e degli accessori promozionali.

Con un bagaglio internazionale maturato in aziende come Montblanc e Swarovski, Michele Molon guiderà il gruppo tedesco tra continuità familiare e visione globale. Dal 1 ottobre 2025, Michele Molon prenderà ufficialmente le redini del Gruppo Schwan-Stabilo, realtà tedesca storica che opera nei settori della scrittura, della cosmetica e dell’abbigliamento outdoor. Un cambio al vertice che segna non solo un passaggio generazionale, ma anche un deciso orientamento verso l’innovazione e l’internazionalizzazione... 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Michele Molon è Il Nuovo CEO Del Gruppo Schwan-Stabilo: Un Passo Verso Il Futuro Dell’Innovazione.

