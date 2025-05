Michela Giraud e il rapporto con gli hater | “Uno mi ha augurato la morte ma io rispondo sempre”

Nel podcast "Non lo faccio per moda" di Giulia Salemi, Michela Giraud svela il suo approccio alla piaga degli hater. Nonostante i messaggi carichi di odio, come quello in cui le augurano la morte, l'attrice e comica risponde con determinazione. La sua resilienza e il modo in cui affronta le critiche illuminano un aspetto importante della sua personalità e carriera.

