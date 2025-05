Mica pizza e dischi | Buratto e Sinestesie lanciano la serata che valorizza pizza in teglia vinile e artisti locali

Sabato 31 maggio, dalle 18 alle 22, Buratto, in via Porta Soprana 61, ospiterà “Mica pizza e dischi”, un evento che celebra la pizza in teglia e il vinile, valorizzando il talento degli artisti locali. Con una nuova gestione, il locale storico si rinnova per diventare un punto di riferimento per la comunità, unendo gastronomia e musica in una serata unica e coinvolgente.

Sabato 31 maggio, dalle 18 alle 22, presso Buratto, in via Porta Soprana 61, si terrà il primo appuntamento di "Mica pizza e dischi". Il locale, che funziona dagli anni '90 come pizzeria da asporto, ha cambiato gestione e si propone di rinnovare il look. L'intenzione è diventare un punto di

